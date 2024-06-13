Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на краматорском направлении

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наиболее напряженная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась на краматорском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

«На краматорском направлении с начала суток произошло уже пять боевых столкновений. <…> Ситуация напряженная», — говорится в оперативной сводке, опубликованной в телеграм-канале Генштаба. По его данным, наибольшее с начала суток количество боестолкновений зафиксировано на кураховском направлении.