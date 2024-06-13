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НОВОСТИ

ФРГ не может предоставить Киеву дополнительные системы Patriot — министр

14:00 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия в настоящее время не имеет возможностей для предоставления Украине дополнительных систем ПВО Patriot. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус по прибытии на встречу глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

«Мы уже предоставили три системы. Это означает четверть наших возможностей», — сказал он. «Поэтому у нас нет возможности предоставить еще больше, чем эти три системы», — подчеркнул Писториус. По его словам, системы должны предоставлять другие партнеры.

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