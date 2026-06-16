США вскоре могут отменить послабления в санкционном режиме для российской нефти — Трамп
16:32 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США вскоре могут отменить послабления в санкционном режиме в отношении российской нефти.
На встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном на полях саммита G7 во Франции журналисты спросили американского лидера, планирует ли он усилить санкции в отношении России. «Скоро у нас появится такая возможность, ведь нефть уже поступает. Мы сняли санкции, ведь, очевидно, мы не намерены препятствовать поставкам нефти, так что вскоре у нас появится возможность это сделать», — ответил Трамп.
Его попросили уточнить, имеет ли он ввиду отмену выданных Минфином США лицензий, которые вводили послабления в отношении поставок российской нефти. «Да, на каком-то этапе», — ответил хозяин Белого дома. Трансляция велась в аккаунте Белого дома на портале YouTube.
НОВОСТИ
- 18:43 16.06.2026
- Ряд компаний пока не рискуют давать своим судам разрешение на проход через Ормузский пролив - СМИ
- 17:40 16.06.2026
- Польша, Литва и Франция начали у границы с РФ учения «Отважный кабан»
- 17:38 16.06.2026
- Три команды Сбера стали победителями шестого сезона конкурса «Лидеры России»
- 17:12 16.06.2026
- Глава МИД ФРГ заявил, что Москве направлен сигнал о готовности Европы к переговорам
- 17:00 16.06.2026
- Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опускалась ниже $80 за баррель
- 16:12 16.06.2026
- Власти США сорвали скоординированный террористический заговор по атаке на Белый дом — Вэнс
- 16:00 16.06.2026
- Украине в следующем году будет нужно $47,5 млрд международной помощи — депутат Рады
- 15:32 16.06.2026
- Трамп назвал безумием передачу администрацией Обамы Украине вооружений на $350 млрд
- 15:12 16.06.2026
- Соглашение между Ираном и США запрещает Тегерану обладать ядерным оружием — Трамп
- 15:00 16.06.2026
- 500 богатейших людей мира увеличили состояние на рекордные $336 млрд за день — Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать