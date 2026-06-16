США вскоре могут отменить послабления в санкционном режиме для российской нефти — Трамп

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США вскоре могут отменить послабления в санкционном режиме в отношении российской нефти.

На встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном на полях саммита G7 во Франции журналисты спросили американского лидера, планирует ли он усилить санкции в отношении России. «Скоро у нас появится такая возможность, ведь нефть уже поступает. Мы сняли санкции, ведь, очевидно, мы не намерены препятствовать поставкам нефти, так что вскоре у нас появится возможность это сделать», — ответил Трамп.

Его попросили уточнить, имеет ли он ввиду отмену выданных Минфином США лицензий, которые вводили послабления в отношении поставок российской нефти. «Да, на каком-то этапе», — ответил хозяин Белого дома. Трансляция велась в аккаунте Белого дома на портале YouTube.