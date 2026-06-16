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НОВОСТИ

Уиткофф и Кушнер скоро посетят РФ, США пока заняты меморандумом с Ираном — Песков

14:32 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Точных дат визита американских эмиссаров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию пока нет, но речь об этом может зайти после подписания меморандума между США и Ираном. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Скоро американские переговорщики приедут, но точных дат пока нет. Вы знаете, американцы заняты подготовкой и подписанием меморандума, который был согласован. Мы знаем, что в конце этой недели подписание намечено в Швейцарии. После этого, наверное, речь зайдет о том, что они смогут посетить и Москву», — сказал представитель Кремля.

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