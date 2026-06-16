Потери ВСУ за сутки составили порядка 1330 военнослужащих

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 330 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 210 человек, от действий группировок «Запад» — более 210, «Южная» — до 165, «Центр» — свыше 280, на направлении «Восток» — более 425 и «Днепр» — до 40 военнослужащих.