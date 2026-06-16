Если Зеленский готов говорить серьезно, его могут принять в Москве — Песков
14:00 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимира Зеленского ждут в Москве, если он готов к ответственному и серьезному разговору по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Зеленскому, вы знаете, что [президентом России Владимиром] Путиным было, собственно, все сказано, все предложено. Было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, киевскому режиму прекрасно известно, о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут», — заявил Песков.
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