Власти США сорвали скоординированный террористический заговор по атаке на Белый дом — Вэнс

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы США раскрыли «скоординированный террористический заговор», предусматривавший нападение на Белый дом. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Это террористический заговор. Это не просто несколько ребят, устраивающих какое-то сумасшествие. Это скоординированный террористический заговор», — сказал он, комментируя в прямом эфире телекомпании Fox News сведения о пресечении попытки нападения на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 15 июня в Белом доме.