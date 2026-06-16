Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опускалась ниже $80 за баррель

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на лондонской бирже ICE опускалась ниже $80 за баррель впервые с 3 марта 2026 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 15:19 мск, стоимость Brent снижалась на 3,89%, до $79,96 за баррель.

К 15:23 мск стоимость Brent замедлила снижение, торговалась на уровне $80,11 за баррель (-3,68%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе 2026 года снижалась на 3,81% — до $77,67 за баррель.