Трамп назвал безумием передачу администрацией Обамы Украине вооружений на $350 млрд

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Дональд Трамп назвал безумием отправку Украине администрацией 44-го президента США Барака Обамы вооружений на сумму $350 млрд.

«Мы продаем им (Киеву — прим. ТАСС) оружие, а не просто отдаем. Обама предоставил им [оружие] на $350 млрд, что было просто безумием. Евросоюз платит нам полную стоимость за оружие [для Украины]», — сказал Трамп на полях саммита Группы семи во Франции.

Поддерживающие демократов американские СМИ критикуют нынешнего главу государства за его заявления об объемах помощи Киеву со стороны администрации Обамы и 46-го президента Джо Байдена. По данным телеканала CNN, Обама предоставил Украине помощь в размере $2,1 млрд. При этом телеканал не указывает, в чем именно она выражалась.