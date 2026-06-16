Трамп назвал безумием передачу администрацией Обамы Украине вооружений на $350 млрд
15:32 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский лидер Дональд Трамп назвал безумием отправку Украине администрацией 44-го президента США Барака Обамы вооружений на сумму $350 млрд.
«Мы продаем им (Киеву — прим. ТАСС) оружие, а не просто отдаем. Обама предоставил им [оружие] на $350 млрд, что было просто безумием. Евросоюз платит нам полную стоимость за оружие [для Украины]», — сказал Трамп на полях саммита Группы семи во Франции.
Поддерживающие демократов американские СМИ критикуют нынешнего главу государства за его заявления об объемах помощи Киеву со стороны администрации Обамы и 46-го президента Джо Байдена. По данным телеканала CNN, Обама предоставил Украине помощь в размере $2,1 млрд. При этом телеканал не указывает, в чем именно она выражалась.
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