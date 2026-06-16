Украине в следующем году будет нужно $47,5 млрд международной помощи — депутат Рады
16:00 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украине в 2027 году потребуется международное финансирование в размере $47,5 млрд. Об этом заявила депутат украинского парламента Ольга Василевская-Смаглюк.
«Потребность Украины в международном финансировании в 2027 — 2 трлн 134,5 млрд гривен ($47,5 млрд). Это должна быть международная помощь от G7, ЕС, Всемирного банка, Великобритании, МВФ и с учетом гранта от ЕС и кредита от Великобритании, возврат которого осуществляется за счет замороженных активов РФ», — написала она в телеграм-канале.
Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. В Киеве утверждают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы, однако на Западе настаивают на том, чтобы власти искали новые источники самофинансирования, в том числе за счет ужесточения налоговой политики.
План выделения Киеву на 2026–2027 гг. 60 млрд евро на оружие и 30 млрд на бюджетные нужды был утвержден в декабре 2025 года на саммите ЕС взамен провалившегося плана Еврокомиссии экспроприировать 200 млрд евро российских активов. Эти 90 млрд евро должны быть привлечены в виде так называемого общеевропейского кредита. Обслуживать и выплачивать «кредит» предстоит самому Евросоюзу, Киев получит эти деньги безвозмездно, поскольку уже не способен обслуживать свои долги.
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