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МЭР предлагает изменить срок и стоимость виз в Россию, ввести многократные визы

14:12 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития РФ предлагает изменить срок и стоимость виз в Россию, ввести многократные визы. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе российского туристического форума «Путешествуй!».

«Мы выходим с конкретными предложениями на коллег из других ведомств. Это вопрос тарификации, увеличения кратности, срока пребывания, срока действия единой электронной визы», — сказал он.

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