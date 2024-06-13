МЭР предлагает изменить срок и стоимость виз в Россию, ввести многократные визы

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития РФ предлагает изменить срок и стоимость виз в Россию, ввести многократные визы. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе российского туристического форума «Путешествуй!».

«Мы выходим с конкретными предложениями на коллег из других ведомств. Это вопрос тарификации, увеличения кратности, срока пребывания, срока действия единой электронной визы», — сказал он.