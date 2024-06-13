Эксперты: SberCIB Terminal позволяет обеспечивать бесперебойные и безопасные валютные операции
13:20 13.06.2024
Терминал Сбера SberCIB Terminal позволяет обеспечивать бесперебойные и безопасные валютные операции даже после того, как США внесли Мосбиржу и Национальный клиринговый центр в санкционные списки. Кроме того, благодаря такой платформе для заключения сделок на финансовых рынках в режиме онлайн как SberCIB Terminal от Сбера картину можно видеть в реальном времени. Об этом заявили эксперты, опрошенные «Лентой.Ру».
«Сбер оказался готов к новой ситуации лучше других финансовых институтов, обеспечивая бесперебойную реализацию валютных операций через специализированный терминал SberCIB, – отметил экономист Андрей Бархота. – В работе системы мы видим гораздо менее волатильное движение по курсам и котировкам валют. В числе очевидных плюсов необходимо отметить гарантированную поставку валюты по фиксированной цене. Для клиентов Сбера эта услуга бесплатна, что гарантирует неповышение транзакционных издержек участников экономической деятельности».
Платформа бесплатно предоставляется юрлицам, банкам и компаниям на финансовом рынке. В терминале можно найти цены на валютно-обменные курсы, аналитику и экспертизу Сбера. Эксперт цифровой трансформации Игорь Шилько отмечает, что указанные там цены – не биржевые, а сберовские, которые формируются на основании алгоритма и могут отличаться от биржевых цен. Ядро ценообразования – анализ всех сделок, которые делает Сбербанк: от сделок в отделениях банка до сделок, проходящих на межбанковских платформах. В SberCIB Terminal цены отображены не индикативные, а живые. Это означает, что Сбербанк готов совершать сделки по указанным в терминале ценам.
Платформа работает с 01.00 до 23.30 по московскому времени, что позволяет охватить все часовые пояса страны. Кроме того, есть собственная служба выделенного клиентского сервиса. Каждый четвертый банк в России (83 из 320) размещает депозиты через SberCIB Terminal.
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