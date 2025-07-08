Для развития беспилотного транспорта нужен закон о взаимодействии с роботами — Володин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сферу беспилотного транспорта невозможно развивать без принятия закона о взаимоотношениях человека и робота. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Развитие беспилотного транспорта напрямую связано с принятием закона о взаимоотношениях робота и человека. <…> Пока не будет принят закон, регулирующий вопросы взаимоотношения между человеком и роботом, развивать это направление невозможно», — сказал Володин в ходе рассмотрения кандидатуры Андрея Никитина на должность министра транспорта РФ.

Он отметил, что это вопрос, которым должна заниматься Госдума, профильные думские комитеты. Регулирование данной сферы является приоритетной задачей, добавил председатель Госдумы.

«Да, технологии есть, но завтра беспилотное такси или автомобиль, перевозящий грузы, выйдет на улицу и что-то произойдет. Как эта ситуация будет регулироваться? <…> Есть рутинная работа для того, чтобы современные технологии пришли. И этой рутинной работой надо заниматься», — подчеркнул Володин.