14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 305 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 185 военнослужащих, «Запад» — свыше 205 военнослужащих, «Юг» — более 190, «Центр» — свыше 430, «Восток» — до 215, «Днепр» — до 80 военнослужащих.