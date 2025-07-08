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НОВОСТИ

Фон дер Ляйен перед саммитом ЕС — КНР потребовала от Пекина ограничить сотрудничество с РФ

16:12 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула три требования Китаю, включая ограничение сотрудничества с Россией, в преддверии юбилейного саммита ЕС — КНР, который пройдет 24 июля, не предложив никаких ответных уступок со стороны Евросоюза.

«То, как Китай продолжает взаимодействовать с Россией и ее [конфликтом], станет определяющим фактором для отношений ЕС и Китая», — сказала фон дер Ляйен, выступая с речью об отношениях с КНР на сессии Европарламента в Страсбурге. Она высказала мнение, что якобы «неограниченная поддержка Китаем России создает повышенную нестабильность и подрывает безопасность в Европе». «Мы не можем с этим согласиться», — подчеркнула она.

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