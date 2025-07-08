Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта РФ
14:00 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты ГД на пленарном заседании единогласно проголосовали за утверждение Андрея Никитина в должности министра транспорта РФ. Ранее профильный комитет ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал палате утвердить его кандидатуру на этом посту.
По действующему законодательству ряд федеральных министров, в том числе глава Минтранса, назначаются президентом после утверждения их кандидатур Госдумой.
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