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НОВОСТИ

Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта РФ

14:00 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты ГД на пленарном заседании единогласно проголосовали за утверждение Андрея Никитина в должности министра транспорта РФ. Ранее профильный комитет ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал палате утвердить его кандидатуру на этом посту.

По действующему законодательству ряд федеральных министров, в том числе глава Минтранса, назначаются президентом после утверждения их кандидатур Госдумой.

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