НОВОСТИ

Вучич ожидает тяжелейшего со времен Великой депрессии мирового экономического кризиса

16:32 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич ожидает тяжелейшего со времен Великой депрессии 1929–1939 годов глобального экономического кризиса.

«Экономического кризиса во всем мире избежать не удастся. И на глобальном уровне, боюсь, он станет одним из самых тяжелых, возможно, после периода с 1929 по 1933 год в прошлом веке, а может быть, даже самым тяжелым в мировой истории. И остановить его тем сложнее, а последствия уже существуют», — заявил Вучич журналистам.

По словам сербского президента, в периоды подобных экономических кризисов возникают и крупные политические конфликты. Как подчеркнул Вучич, они легко могут спровоцировать военные конфликты в различных частях мира.

