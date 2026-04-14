Вучич ожидает тяжелейшего со времен Великой депрессии мирового экономического кризиса

Президент Сербии Александар Вучич ожидает тяжелейшего со времен Великой депрессии 1929–1939 годов глобального экономического кризиса.

«Экономического кризиса во всем мире избежать не удастся. И на глобальном уровне, боюсь, он станет одним из самых тяжелых, возможно, после периода с 1929 по 1933 год в прошлом веке, а может быть, даже самым тяжелым в мировой истории. И остановить его тем сложнее, а последствия уже существуют», — заявил Вучич журналистам.

По словам сербского президента, в периоды подобных экономических кризисов возникают и крупные политические конфликты. Как подчеркнул Вучич, они легко могут спровоцировать военные конфликты в различных частях мира.