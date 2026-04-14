Вучич ожидает тяжелейшего со времен Великой депрессии мирового экономического кризиса
16:32 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич ожидает тяжелейшего со времен Великой депрессии 1929–1939 годов глобального экономического кризиса.
«Экономического кризиса во всем мире избежать не удастся. И на глобальном уровне, боюсь, он станет одним из самых тяжелых, возможно, после периода с 1929 по 1933 год в прошлом веке, а может быть, даже самым тяжелым в мировой истории. И остановить его тем сложнее, а последствия уже существуют», — заявил Вучич журналистам.
По словам сербского президента, в периоды подобных экономических кризисов возникают и крупные политические конфликты. Как подчеркнул Вучич, они легко могут спровоцировать военные конфликты в различных частях мира.
НОВОСТИ
- 16:12 14.04.2026
- ЕК отложила выделение Киеву первых траншей из 90 млрд евро на второе полугодие 2026 года
- 16:00 14.04.2026
- США увеличат группировку кораблей в Аравийском море до 20
- 15:32 14.04.2026
- РФ едва ли будет другом Венгрии, но надеется на ее прагматичность — Песков
- 15:23 14.04.2026
- Собянин: Началось строительство станции «Каспийская» Бирюлевской линии метро
- 15:12 14.04.2026
- Действия США толкают Великобританию к экономическому упадку — глава Минфина
- 15:00 14.04.2026
- Силы Черноморского флота уничтожили за сутки два безэкипажных катера ВСУ
- 14:32 14.04.2026
- Большинство россиян с пониманием относятся к цифровым ограничениям — Песков
- 14:12 14.04.2026
- Угрозы и давление на Иран со стороны США неэффективны и усложняют ситуацию — Пезешкиан
- 14:00 14.04.2026
- Нарушений ВСУ пасхального перемирия было очень много, цифры говорящие — Песков
- 13:50 14.04.2026
- Семь инновационных колледжей будет создано в Москве — Сергей Собянин
