РФ едва ли будет другом Венгрии, но надеется на ее прагматичность — Песков
15:32 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Венгрия едва ли станут друзьями с приходом на пост нового венгерского премьера главы партии «Тиса» Петера Мадьяра. Но позиция руководителя страны подразумевает большую прагматичность, и Москва надеется на такой подход Будапешта, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы слышали разные заявления. Он (Петер Мадьяр — прим. ТАСС) говорил уже, что готов говорить с Путиным, но друзьями [Россия и Венгрия] не станут никогда», — подчеркнул представитель Кремля в комментарии «Вестям».
«В политике одно дело, когда ты еще не сидишь в кресле руководителя страны, и можно делать заявления. Когда ты садишься в это кресло, там уже приходят другие, более, скажем так, прагматичные понимания, — объяснил Песков. — Ну, будем надеяться на это».
