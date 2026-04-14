США увеличат группировку кораблей в Аравийском море до 20

16:00 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США увеличивают группировку кораблей в районе Оманского залива и Аравийского моря, к концу следующей недели она достигнет 20, следует из проанализированных ТАСС данных операторов морского трафика и специализированных порталов.

В регион Аравийского моря следует авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Джордж Буш», в составе которой три эсминца — «Дональд Кук», «Мейсон», «Росс» — и быстроходный танкер снабжения «Арктик». По данным портала Военно-морского института США (USNI), они сейчас находятся у берегов Намибии.

Согласно подсчетам ТАСС, группировка кораблей достигнет Аравийского моря ориентировочно 21–22 апреля.

Сейчас в регионе находятся около 15 американских кораблей. Среди них переброшенная из Японии группа десантных кораблей «Триполи», «Нью Орлеан» и «Рашмор». Вместе с ними в регионе находится авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем «Авраам Линкольн» и двумя эсминцами сопровождения. Кроме этого, в Аравийском море развернуты независимо друг от друга еще семь эсминцев.

