Зеленский заявил, что ВСУ ждут возвращения уехавших украинцев

17:00 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Берлине, поддержал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что ее власти будут способствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста для их отправки на фронт.

«Что касается молодых людей, которые сегодня не на Украине, а за границей. Прежде всего, это молодые люди. Я согласен с вами (Мерцем — прим. ТАСС) насчет молодых людей мобилизационного возраста, которые поехали за границу временно, но оказалось, что на годы, и много кто из них уехал, нарушая украинское законодательство, — соответствующие службы обеих стран должны заниматься этим вопросом», — сказал Зеленский.

«ВСУ хотели бы, чтобы они вернулись, безусловно, это вопрос справедливости, у нас люди на фронте, им нужны ротации, <…> ответственность должен нести каждый человек, который является гражданином Украины, который имеет силы для этого, конституционную обязанность и мобилизационный возраст», — подчеркнул Зеленский.

Подробности, как будет выстроено сотрудничество сторон в этом вопросе, Зеленский и Мерц не привели.

17:40 14.04.2026
В Минпросвещения РФ уверены в пользе обязательных школьных дежурств
0
94
17:12 14.04.2026
МВФ улучшил прогноз темпов роста ВВП РФ в 2026 году до 1,1%
0
148
16:32 14.04.2026
Вучич ожидает тяжелейшего со времен Великой депрессии мирового экономического кризиса
0
207
16:12 14.04.2026
ЕК отложила выделение Киеву первых траншей из 90 млрд евро на второе полугодие 2026 года
0
242
16:00 14.04.2026
США увеличат группировку кораблей в Аравийском море до 20
0
248
15:32 14.04.2026
РФ едва ли будет другом Венгрии, но надеется на ее прагматичность — Песков
0
283
15:23 14.04.2026
Собянин: Началось строительство станции «Каспийская» Бирюлевской линии метро
0
285
15:12 14.04.2026
Действия США толкают Великобританию к экономическому упадку — глава Минфина
0
333
15:00 14.04.2026
Силы Черноморского флота уничтожили за сутки два безэкипажных катера ВСУ
0
312
14:32 14.04.2026
Большинство россиян с пониманием относятся к цифровым ограничениям — Песков
0
347

