Зеленский заявил, что ВСУ ждут возвращения уехавших украинцев

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Берлине, поддержал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что ее власти будут способствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста для их отправки на фронт.

«Что касается молодых людей, которые сегодня не на Украине, а за границей. Прежде всего, это молодые люди. Я согласен с вами (Мерцем — прим. ТАСС) насчет молодых людей мобилизационного возраста, которые поехали за границу временно, но оказалось, что на годы, и много кто из них уехал, нарушая украинское законодательство, — соответствующие службы обеих стран должны заниматься этим вопросом», — сказал Зеленский.

«ВСУ хотели бы, чтобы они вернулись, безусловно, это вопрос справедливости, у нас люди на фронте, им нужны ротации, <…> ответственность должен нести каждый человек, который является гражданином Украины, который имеет силы для этого, конституционную обязанность и мобилизационный возраст», — подчеркнул Зеленский.

Подробности, как будет выстроено сотрудничество сторон в этом вопросе, Зеленский и Мерц не привели.