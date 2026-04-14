Действия США толкают Великобританию к экономическому упадку — глава Минфина
15:12 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военная операция США против Ирана негативно сказывается на британской экономике и ведет к снижению уровня жизни в Соединенном Королевстве. Об этом заявила министр финансов Великобритании Рейчел Ривс в интервью газете The Daily Mirror.
«Это война, которую мы не начинали и которую мы не хотели. Я очень расстроена и рассержена из-за того, что США вступили в эту войну без четкого плана выхода из нее и ясной идеи о том, чего они пытаются достичь. В результате [их действий] Ормузский пролив сейчас перекрыт», — сказала она.
Ривс подчеркнула, что Великобритания «не вовлечена в американскую блокаду» Ормузского пролива. «Мы не думаем, что это правильный подход», — отметила она. Министр добавила, что конфликт оказывает негативное воздействие на «семьи и предприятия в Великобритании». Глава Минфина утверждала, что британская экономика демонстрировала самые высокие темпы роста среди европейских стран — членов Группы семи в прошлом году, однако теперь из-за войны в Иране может просесть.
