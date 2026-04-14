0
0
93
НОВОСТИ

МВФ улучшил прогноз темпов роста ВВП РФ в 2026 году до 1,1%

17:12 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону повышения свой прогноз темпов роста ВВП России в 2026 году на 0,3 процентного пункта (п. п.) — до 1,1%. Об этом говорится в очередном докладе организации о перспективах развития мировой экономики, опубликованном в Вашингтоне.

Прогноз роста российской экономики на 2027 год также пересмотрен в сторону повышения — на 0,1 п. п., до 1,1%. Рост ВВП РФ в 2025 году составил, согласно приведенным МВФ данным, 1%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку