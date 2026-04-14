МВФ улучшил прогноз темпов роста ВВП РФ в 2026 году до 1,1%
17:12 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону повышения свой прогноз темпов роста ВВП России в 2026 году на 0,3 процентного пункта (п. п.) — до 1,1%. Об этом говорится в очередном докладе организации о перспективах развития мировой экономики, опубликованном в Вашингтоне.
Прогноз роста российской экономики на 2027 год также пересмотрен в сторону повышения — на 0,1 п. п., до 1,1%. Рост ВВП РФ в 2025 году составил, согласно приведенным МВФ данным, 1%.
НОВОСТИ
- 17:40 14.04.2026
- В Минпросвещения РФ уверены в пользе обязательных школьных дежурств
- 17:00 14.04.2026
- Зеленский заявил, что ВСУ ждут возвращения уехавших украинцев
- 16:32 14.04.2026
- Вучич ожидает тяжелейшего со времен Великой депрессии мирового экономического кризиса
- 16:12 14.04.2026
- ЕК отложила выделение Киеву первых траншей из 90 млрд евро на второе полугодие 2026 года
- 16:00 14.04.2026
- США увеличат группировку кораблей в Аравийском море до 20
- 15:32 14.04.2026
- РФ едва ли будет другом Венгрии, но надеется на ее прагматичность — Песков
- 15:23 14.04.2026
- Собянин: Началось строительство станции «Каспийская» Бирюлевской линии метро
- 15:12 14.04.2026
- Действия США толкают Великобританию к экономическому упадку — глава Минфина
- 15:00 14.04.2026
- Силы Черноморского флота уничтожили за сутки два безэкипажных катера ВСУ
- 14:32 14.04.2026
- Большинство россиян с пониманием относятся к цифровым ограничениям — Песков
