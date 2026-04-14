Собянин: Началось строительство станции «Каспийская» Бирюлевской линии метро

15:23

В Москве стартовал процесс строительства станции «Каспийская» Бирюлевской линии метрополитена. По словам мэра столицы Сергея Собянина, сейчас специалисты возводят ограждающие конструкции котлована, используя технологию «стена в грунте», которая будет обеспечивать защиту зоны строительства и самой станции от грунтовых вод и предотвратит осадку грунта. Кроме того, идет подготовка территории под строительство.

Напомним, новая станция подземки будет расположена между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом №5437. Северный вестибюль «Каспийской» будет открыт на пересечении Проектируемых проездов №6630 и №6631, южный — на 6-й Радиальной улице с лестничными сходами на обе ее стороны.

Как напоминает Сергей Собянин, Бирюлевская линия будет пролегать от застраиваемой территории бывшей промзоны «ЗИЛ» до районов Бирюлево Западное и Восточное. Ввод нового инфраструктурного проекта позволит улучшить транспортное обслуживание более миллиона жителей Москвы, которые живут и работают в восьми районах столицы. При этом идет строительство четырех станций ветки, среди которых «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар» и «Луганская». Также проектируются еще пять станций: «Курьяново», «Москворечье», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево».