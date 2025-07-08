0
0
109
НОВОСТИ

Доля российского ПО выросла до 50% — вдвое больше, чем до санкций, заявил Мишустин

17:00 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля отечественного программного обеспечения на российском рынке выросла до половины, что вдвое больше досанкционных показателей. Над этим работают 36 индустриальных центров компетенция, рассказал на пленарной сессии «Иннопрома» председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как констатировал премьер, «уход ряда иностранных ИТ-компаний ускорил переход на собственный прикладной софт». И «такая работа организована на базе 36 индустриальных центров компетенций», поделился он.

«Уровень использования отечественного программного обеспечения в среднем уже достиг почти 50% процентов, что означает более чем двукратный рост по отношению к показателям досанкционного периода», — добавил Мишустин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 08.07.2025
Дума приняла закон о запрете начислять проценты за просрочку по кредитам умерших людей
0
37
17:12 08.07.2025
Оборот биоэквайринга за первое полугодие достиг 72,7 миллиарда рублей
0
93
17:12 08.07.2025
МУС выдал ордера на арест лидера «Талибана» и главы Верховного суда Афганистана
0
101
16:32 08.07.2025
В Восточном Сараеве открыт памятник российскому дипломату Виталию Чуркину
0
170
16:12 08.07.2025
Фон дер Ляйен перед саммитом ЕС — КНР потребовала от Пекина ограничить сотрудничество с РФ
0
219
16:00 08.07.2025
Путин отметил исторический пик цены на золото
0
226
15:32 08.07.2025
Пентагон запустит на орбиту группу экспериментальных военных спутников - СМИ
0
284
15:12 08.07.2025
Большинство россиян выступили за ограничения для детей и пожилых людей в сети — опрос
0
304
15:00 08.07.2025
Для развития беспилотного транспорта нужен закон о взаимодействии с роботами — Володин
0
266
14:32 08.07.2025
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 305 военнослужащих — МО РФ
0
304

Возврат к списку