Доля российского ПО выросла до 50% — вдвое больше, чем до санкций, заявил Мишустин
17:00 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля отечественного программного обеспечения на российском рынке выросла до половины, что вдвое больше досанкционных показателей. Над этим работают 36 индустриальных центров компетенция, рассказал на пленарной сессии «Иннопрома» председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Как констатировал премьер, «уход ряда иностранных ИТ-компаний ускорил переход на собственный прикладной софт». И «такая работа организована на базе 36 индустриальных центров компетенций», поделился он.
«Уровень использования отечественного программного обеспечения в среднем уже достиг почти 50% процентов, что означает более чем двукратный рост по отношению к показателям досанкционного периода», — добавил Мишустин.
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