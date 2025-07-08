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НОВОСТИ

Пентагон запустит на орбиту группу экспериментальных военных спутников - СМИ

15:32 08.07.2025 Источник: Интерфакс

Космические силы США в конце июля планируют запустить на орбиту в рамках миссии USSF-106 группу экспериментальных военных аппаратов, в том числе навигационный спутник NTS-3 (Navigation Technology Satellite 3), сообщил специализированный американский сайт Next Spaceflight.

Указывается, что в рамках запуска на геосинхронную орбиту будут выведены различные полезные нагрузки, в том числе демонстрационный навигационный спутник, на котором будут протестированы новый генератор цифровых сигналов, оборудование для их защиты от помех и атак.

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