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В Восточном Сараеве открыт памятник российскому дипломату Виталию Чуркину

16:32 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церемония открытия памятника бывшему постоянному представителю России при ООН Виталию Чуркину прошла в Восточном Сараеве. Монумент установлен в знак признательности за то, что российский дипломат в 2015 году наложил вето на британскую резолюцию о Сребренице, которая, как считают в Республике Сербской, была направлена на то, чтобы представить сербский народ как геноцидный, сообщает Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).

В мероприятии приняли участие супруга дипломата Ирина Чуркина, посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов, министр транспорта и связи Республики Сербской Неделько Чубрилович, а также представители местных органов власти, депутаты парламента и общественные деятели. Памятник установлен на месте ранее существовавшего мемориального знака, который был реконструирован и дополнен бронзовым бюстом.

Как отметил Калабухов, памятник Чуркину является символом исторических и духовных связей дружбы между сербским и русским народами. Он выразил благодарность президенту Республики Сербской Милораду Додику и мэру Восточного Сараева Любише Чосичу за сохранение памяти о российском дипломате. По его словам, стало традицией ежегодно, 10 февраля — в День российских дипломатов — возлагать венки к памятнику Чуркину в Восточном Сараеве.

Со своей стороны, представитель президента республики Срджан Амиджич подчеркнул, что Чуркин был другом сербов и всех народов Боснии и Герцеговины, который выступал за справедливость и не допустил унижения сербского народа. Мэр Восточного Сараева Чосич назвал российского дипломата человеком, который «десять лет назад судьбоносно сказал „нет“, наложив вето на попытку представить сербский народ как геноцидный».

В свою очередь президент Республики Сербской Милорад Додик отметил, что бюст Чуркину стал выражением благодарности народа, который помнит истину, честь и настоящую дружбу. «Чуркин защищал сербов не потому, что был обязан, а потому, что знал — правда на нашей стороне. Он был голосом разума во времена истерии и символом братства, которое на протяжении веков связывает сербов и русских. Его слова „Не пройдет!“ будут жить дольше любой резолюции», — написал Додик в социальной сети X, подчеркнув, что российский дипломат воплотил в себе «лучшее из того, что значит быть русским другом сербского народа».

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