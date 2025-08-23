МВД РФ фиксирует всплеск звонков мошенников с использованием международной сотовой связи

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России фиксирует резкий рост звонков мошенников с международных номеров через сотовую связь. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Произошел резкий рост (до +83%) количества мошеннических звонков с международных номеров через традиционную сотовую связь», — сообщили в ведомстве.