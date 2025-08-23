После наведения порядка в Вашингтоне, Трамп планирует заняться Чикаго и Нью-Йорком
09:30 23.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности задействовать ресурсы федерального правительства, в том числе регулярную армию, для активизации борьбы с преступностью после Вашингтона в других мегаполисах, включая Чикаго и Нью-Йорк.
«Нам не нужно было [пока] привлекать регулярные вооруженные силы. А мы готовы это сделать, если нам придется», — сказал американский лидер, комментируя в пятницу по просьбе журналистов в Белом доме тему привлечения Национальной гвардии и других ресурсов к укреплению правопорядка в столице Соединенных Штатов. «После того, как мы сделаем это (добьемся значимых результатов в Вашингтоне — прим. ТАСС), мы направимся в другую точку и тоже там обеспечим безопасность», — заявил Трамп. «Думаю, Чикаго будет нашим следующим [пунктом]. А потом мы поможем с Нью-Йорком», — добавил он.
