Более 160 тыс. иностранцев ограничен въезд в РФ с начала года — МВД

19:00 22.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники МВД ограничили въезд в Россию с начала текущего года более 160 тыс. иностранцев. Об этом сообщил начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней трудовой миграции миграционной службы МВД России полковник полиции Алексей Гасак.

«В 2,5 раза выросло число выявленных и привлеченных к ответственности иностранцев, которые уклонились от выезда из нашей страны. На 17% увеличилось число аннулированных разрешений на время проживания, видов на жительство по различным основаниям. Также мы видим, что на 14% возросло количество проведенных нами внеплановых проверок юридических лиц. При этом результативность составила более 85% <…>. Ограничен въезд на территорию более 160 тысяч [иностранцев]», — сказал он в эфире радио «Милицейская волна».

Гасак добавил, что в текущем году таких проверок по нарушению миграционного законодательства проведено более 200 тысяч, порядка 90% из них прошли на ключевых объектах массового пребывания иностранцев — это стройки, рынки, торговые центры, предприятия сферы услуг, жилой сектор, в том числе хостелы и мини-гостиницы. «[Примерно] на 30% увеличилось число задокументированных правонарушений режима въезда и пребывания», — добавил он.

