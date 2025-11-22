0
В оккупированном ВСУ Красном Лимане ДНР может оставаться до 3 тыс. жителей — власти

16:00 22.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Население Красного Лимана на севере ДНР, к которому приближаются российские силы, может составлять около 2-3 тыс. жителей, сообщил ТАСС врип главы муниципального образования Краснолиманский муниципальный округ Олег Пономарев.

«От двух до трех тысяч. Это, скажем, по тем данным, которые идут из соцсетей, то есть это и телеграм-каналы. Это довольно относительная цифра, но с разных источников идет. Также земляки мои, лиманцы, остались там, у кого-то родители, у кого-то знакомые», — сказал Пономарев.

Он добавил, что речь идет только о Красном Лимане, потому что в селах и поселках округа мобильной связи и интернета практически нет, поэтому оценить даже примерно число населения там трудно. «Они по разным причинам не захотели выезжать. Там у каждого своя история: кто-то по убеждениям, которые вынужден, понятно, сейчас скрывать, не выехал вовремя, остался там, у кого-то какие-то семейные [дела], там родители могут остаться, кто-то маломобильный», — заключил собеседник агентства.

Красный Лиман — административный центр одноименного округа на севере ДНР.

