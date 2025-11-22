Экс-президент Бразилии Болсонару арестован правоохранителями — Reuters

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Бразилии (2019-2022) Жаир Болсонару, приговоренный к 27 годам тюремного заключения по делу о перевороте и обжалующий это решение, находясь под домашним арестом, был арестован. Об этом со ссылкой на адвоката бразильского политика сообщило агентство Reuters.

11 сентября Болсонару признали виновным в заговоре с целью не допустить прихода к власти Лулы да Силвы в январе 2023 года. В конце октября адвокаты Болсонару подали апелляцию в Верховный суд республики (STF). Защита указала на ошибки в решении суда, по которому политик приговорен к 27 годам тюремного заключения.