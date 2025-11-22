0
НОВОСТИ

Трамп заявил, что не считает план урегулирования окончательным предложением Украине

21:00 22.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутый Вашингтоном план урегулирования украинского кризиса не является «окончательным предложением» Киеву.

Трампу во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома был задан вопрос о том, идет ли речь об «окончательном предложении» Украине. «Нет», — отметил американский лидер. «Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно», — заявил он. «Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом», — добавил хозяин Белого дома.

