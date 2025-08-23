Падения БПЛА в Ростовской области привели к задержке 38 пассажирских поездов

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 30 поездов дальнего следования идут с опозданием из-за нарушения работы контактной сети после падения БПЛА в Ростовской области, сообщили в РЖД.

«Движение поездов приостанавливалось. Благодаря оперативным действиям железнодорожников оно возобновлено в кратчайшие сроки. Все поезда следуют по своим маршрутам. Из-за происшествия в настоящее время задерживаются 38 поездов до 3 часов 40 минут», — говорится в сообщении.