Падения БПЛА в Ростовской области привели к задержке 38 пассажирских поездов
10:40 23.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 30 поездов дальнего следования идут с опозданием из-за нарушения работы контактной сети после падения БПЛА в Ростовской области, сообщили в РЖД.
«Движение поездов приостанавливалось. Благодаря оперативным действиям железнодорожников оно возобновлено в кратчайшие сроки. Все поезда следуют по своим маршрутам. Из-за происшествия в настоящее время задерживаются 38 поездов до 3 часов 40 минут», — говорится в сообщении.
