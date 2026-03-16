В зоопарке Новосибирска у пары белых медведей - пополнение
19:16 16.03.2026
В Новосибирском зоопарке у находящейся под опекой «Роснефти» пары белых медведей родился медвежонок. Это уже седьмой детеныш Кая и Герды, которые впервые стали родителями в 2013 году. Медведица уже вышла с пополнением из берлоги, сейчас за детенышем наблюдают зоологи и ветеринары, которые используют камеры, установленные во внутренних помещениях вольерного комплекса. Как отмечают специалисты, медвежонок активен и у него хороший аппетит. Пол новорожденного специалисты определят во время первого ветеринарного осмотра.
Напомним, с 2013 года все белые медведи в российских зоопарках находятся под опекой «Роснефти». Компания обеспечивает их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, обновление и строительство вольеров, а также участвует в разработке специальных игрушек для повышения физической активности животных. В 16 зоопарках РФ живут уже 37 белых медведей. Появление на свет белого медведя в условиях зоопарка каждый раз становится важным событием, которое помогает сохранить популяцию этого вида. Белый медведь занесен в Красную книгу Российской Федерации, а также в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП). Этот хищник находится под угрозой уничтожения и имеет статус редкого или исчезающего вида. Всего в России насчитывается около 4 тыс. особей белого медведя.
Также «Роснефть» выполняет специальную комплексную программу по поддержке и защите белых медведей, обитающих в дикой природе без опеки матери. Это позволило спасти за несколько лет в российской Арктике шесть осиротевших медвежат. А с 2014 года «Роснефть» организовала 10 научных экспедиций по изучению белого медведя. В 2024 году стартовал новый четырехлетний цикл исследований хищника в рамках программы сохранения биоразнообразия арктических экосистем «Тамура».
НОВОСТИ
- 20:00 16.03.2026
- Глава МИД Словении обвинила частные разведслужбы Израиля во вмешательстве перед выборами
- 19:20 16.03.2026
- Блокада США направлена на лишение Кубы топлива — вице-премьер
- 18:40 16.03.2026
- Румыния будет стороной конфликта, если она предоставит базы для ВС США — МИД Ирана
- 18:00 16.03.2026
- Четверть населения РФ к 2030 году будет в возрасте 60 лет и старше — Мурашко
- 17:32 16.03.2026
- Иран никогда не согласится на перемирие, зная, что на него нападут снова — МИД
- 17:12 16.03.2026
- Режим ЧС введен в Новосибирской области из-за вспышек заболеваний среди КРС
- 17:00 16.03.2026
- В Подмосковье школьник ударил ножом одноклассника, мальчик госпитализирован
- 16:32 16.03.2026
- Украина отказалась от встречи с Венгрией и Словакией по нефтепроводу «Дружба» — Сийярто
- 16:12 16.03.2026
- Добыча нефти приостановлена на крупнейших месторождениях юга Ирака — глава Миннефти
- 16:00 16.03.2026
- ЕК назвала «ошибкой» призыв премьера Бельгии возобновить энергоимпорт из России
