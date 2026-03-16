В зоопарке Новосибирска у пары белых медведей - пополнение

В Новосибирском зоопарке у находящейся под опекой «Роснефти» пары белых медведей родился медвежонок. Это уже седьмой детеныш Кая и Герды, которые впервые стали родителями в 2013 году. Медведица уже вышла с пополнением из берлоги, сейчас за детенышем наблюдают зоологи и ветеринары, которые используют камеры, установленные во внутренних помещениях вольерного комплекса. Как отмечают специалисты, медвежонок активен и у него хороший аппетит. Пол новорожденного специалисты определят во время первого ветеринарного осмотра.

Напомним, с 2013 года все белые медведи в российских зоопарках находятся под опекой «Роснефти». Компания обеспечивает их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, обновление и строительство вольеров, а также участвует в разработке специальных игрушек для повышения физической активности животных. В 16 зоопарках РФ живут уже 37 белых медведей. Появление на свет белого медведя в условиях зоопарка каждый раз становится важным событием, которое помогает сохранить популяцию этого вида. Белый медведь занесен в Красную книгу Российской Федерации, а также в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП). Этот хищник находится под угрозой уничтожения и имеет статус редкого или исчезающего вида. Всего в России насчитывается около 4 тыс. особей белого медведя.

Также «Роснефть» выполняет специальную комплексную программу по поддержке и защите белых медведей, обитающих в дикой природе без опеки матери. Это позволило спасти за несколько лет в российской Арктике шесть осиротевших медвежат. А с 2014 года «Роснефть» организовала 10 научных экспедиций по изучению белого медведя. В 2024 году стартовал новый четырехлетний цикл исследований хищника в рамках программы сохранения биоразнообразия арктических экосистем «Тамура».