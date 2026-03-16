Цены на поставляемую в Индию российскую нефть достигли рекордных значений — Bloomberg
22:40 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цены на нефть ключевой экспортной российской марки Urals, поставляемой в Индию, достигли рекордного уровня после того, как США выдали разрешение, позволяющие принимать нефтяные танкеры из РФ, уже находящиеся в море. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus.
Отмечается, что в пятницу цена на нефть марки Urals достигла в Индии $98,93 за баррель, став самой высокой с начала конфликта на Украине в 2022 году. Скидка на российскую нефть при этом достигла минимального уровня за более чем четыре месяца.
