Цены на поставляемую в Индию российскую нефть достигли рекордных значений — Bloomberg

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на нефть ключевой экспортной российской марки Urals, поставляемой в Индию, достигли рекордного уровня после того, как США выдали разрешение, позволяющие принимать нефтяные танкеры из РФ, уже находящиеся в море. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus.

Отмечается, что в пятницу цена на нефть марки Urals достигла в Индии $98,93 за баррель, став самой высокой с начала конфликта на Украине в 2022 году. Скидка на российскую нефть при этом достигла минимального уровня за более чем четыре месяца.