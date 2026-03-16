Глава МИД Словении обвинила частные разведслужбы Израиля во вмешательстве перед выборами

20:00 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Словении Таня Файон обвинила частные израильские разведывательные агентства во вмешательстве в ситуацию в стране перед выборами в парламент.

«Нападение на демократию сегодня совершенно отчетливо открыто глазам словенского общества. Очевидно, что здесь имеет место широкомасштабное иностранное вмешательство. Если мы посмотрим на вмешательство иностранных разведывательных служб, как это следует из сегодняшней информации, в данном случае израильских частных разведывательных агентств, то увидим, что это прямое нападение на суверенитет государства», — заявила Файон словенским журналистам в Брюсселе. Глава МИД Словении также подчеркнула, что вмешательство было раскрыто перед парламентскими выборами в республике, которые пройдут 22 марта. «Выявлена связь между частным израильским агентством и [оппозиционной] Словенской демократической партией», — отметила она.

Ранее в словенских СМИ появилась информация о состоявшейся в Любляне в декабре 2025 года встрече между представителями израильской частной разведывательной компании Black Cube и председателем Словенской демократической партии (СДП) Янезом Яншей. Позднее в словенском сегменте интернета появились видеозаписи разговоров, свидетельствующие о коррупции в правительстве среди политических конкурентов СДП.

НОВОСТИ

19:20 16.03.2026
Блокада США направлена на лишение Кубы топлива — вице-премьер
0
124
19:16 16.03.2026
В зоопарке Новосибирска у пары белых медведей - пополнение
0
132
18:40 16.03.2026
Румыния будет стороной конфликта, если она предоставит базы для ВС США — МИД Ирана
0
194
18:00 16.03.2026
Четверть населения РФ к 2030 году будет в возрасте 60 лет и старше — Мурашко
0
261
17:32 16.03.2026
Иран никогда не согласится на перемирие, зная, что на него нападут снова — МИД
0
299
17:12 16.03.2026
Режим ЧС введен в Новосибирской области из-за вспышек заболеваний среди КРС
0
300
17:00 16.03.2026
В Подмосковье школьник ударил ножом одноклассника, мальчик госпитализирован
0
280
16:32 16.03.2026
Украина отказалась от встречи с Венгрией и Словакией по нефтепроводу «Дружба» — Сийярто
0
358
16:12 16.03.2026
Добыча нефти приостановлена на крупнейших месторождениях юга Ирака — глава Миннефти
0
352
16:00 16.03.2026
ЕК назвала «ошибкой» призыв премьера Бельгии возобновить энергоимпорт из России
0
376

