Глава МИД Словении обвинила частные разведслужбы Израиля во вмешательстве перед выборами

Министр иностранных дел Словении Таня Файон обвинила частные израильские разведывательные агентства во вмешательстве в ситуацию в стране перед выборами в парламент.

«Нападение на демократию сегодня совершенно отчетливо открыто глазам словенского общества. Очевидно, что здесь имеет место широкомасштабное иностранное вмешательство. Если мы посмотрим на вмешательство иностранных разведывательных служб, как это следует из сегодняшней информации, в данном случае израильских частных разведывательных агентств, то увидим, что это прямое нападение на суверенитет государства», — заявила Файон словенским журналистам в Брюсселе. Глава МИД Словении также подчеркнула, что вмешательство было раскрыто перед парламентскими выборами в республике, которые пройдут 22 марта. «Выявлена связь между частным израильским агентством и [оппозиционной] Словенской демократической партией», — отметила она.

Ранее в словенских СМИ появилась информация о состоявшейся в Любляне в декабре 2025 года встрече между представителями израильской частной разведывательной компании Black Cube и председателем Словенской демократической партии (СДП) Янезом Яншей. Позднее в словенском сегменте интернета появились видеозаписи разговоров, свидетельствующие о коррупции в правительстве среди политических конкурентов СДП.