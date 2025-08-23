0
0
19
НОВОСТИ

Казахстан вместе с США начнет разведку редкоземельных металлов в Костанайской области

09:40 23.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстанская национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» совместно с американской инвестиционной компанией Cove Capital проведет в рамках текущего полевого сезона геологоразведочные работы по поиску редкоземельных металлов на участке Акбулак в Костанайской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе акционерного общества «Самрук-Казына».

«Сотрудничество между АО „Самрук-Казына“ и американской инвестиционной компанией Cove Capital осуществляется в рамках стратегического партнерства, ориентированного на развитие перспективных направлений. Для реализации ключевых проектов задействованы дочерние структуры фонда, в частности национальная горнорудная компания „Тау-Кен Самрук“. Одним из таких направлений является работа по поиску и разведке месторождений редкоземельных металлов, имеющих важное значение для мировой экономики», — рассказали в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 23.08.2025
После наведения порядка в Вашингтоне, Трамп планирует заняться Чикаго и Нью-Йорком
0
146
09:20 23.08.2025
Компании США могут получить от властей 20 тонн оружейного плутония для использования на АЭС
0
113
09:00 23.08.2025
Россия увеличила срок пребывания в стране по однократной электронной визе
0
151
22:35 22.08.2025
Путин дал высокую оценку своей встречи с Трампом
0
776
22:05 22.08.2025
Шеф Пентагона уволил главу разведуправления - СМИ
0
788
21:57 22.08.2025
Сбер торжественно открыл фонтан к юбилею Нового Уренгоя
0
612
21:55 22.08.2025
В Орловской области ввели запрет на публикацию информации о военных объектах
0
689
20:28 22.08.2025
Фестиваль «Вкусы России» посетили уже более 1,2 млн человек — мэр Москвы
0
639
19:50 22.08.2025
Канада отменит ряд пошлин на товары из США - премьер
0
747
18:33 22.08.2025
Глава МИД Венгрии рассказал, сколько может уйти времени на восстановление нефтепровода «Дружба» после атаки ВСУ
0
854

Возврат к списку