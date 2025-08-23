Казахстан вместе с США начнет разведку редкоземельных металлов в Костанайской области

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстанская национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» совместно с американской инвестиционной компанией Cove Capital проведет в рамках текущего полевого сезона геологоразведочные работы по поиску редкоземельных металлов на участке Акбулак в Костанайской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе акционерного общества «Самрук-Казына».

«Сотрудничество между АО „Самрук-Казына“ и американской инвестиционной компанией Cove Capital осуществляется в рамках стратегического партнерства, ориентированного на развитие перспективных направлений. Для реализации ключевых проектов задействованы дочерние структуры фонда, в частности национальная горнорудная компания „Тау-Кен Самрук“. Одним из таких направлений является работа по поиску и разведке месторождений редкоземельных металлов, имеющих важное значение для мировой экономики», — рассказали в пресс-службе.