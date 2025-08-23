В Индии показали макет первого модуля собственной орбитальной станции BAS-01
11:39 23.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индийская организация космических исследований (ISRO) впервые представила макет модуля своей будущей космической станции «Бхаратия Антарикш» (BAS-01) в рамках выставки по случаю празднования Национального дня космоса.
Как сообщает телеканал NDTV, Индия планирует запустить первый модуль собственной космической станции к 2028 году, тем самым войдя в число немногих стран, эксплуатирующих орбитальные лаборатории. Всего республика намерена ввести в эксплуатацию пять модулей станции к 2035 году.
Ожидается, что модуль BAS-01 размером 3,8 на 8 метров будет весить 10 тонн и будет выведен на низкую околоземную орбиту на высоте 450 км над Землей. Она оснащена системой жизнеобеспечения, стыковочной системой, платформой для исследований и демонстрации технологий в условиях микрогравитации, иллюминаторами для научной съемки и зоной отдыха экипажа.
