НОВОСТИ

С начала СВО из Украины в Румынию сбежал почти целый «корпус» солдат ВСУ

20:30 23.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество военнослужащих ВСУ, сбежавших в Румынию с начала СВО, равноценно армейскому корпусу. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Если брать статистику с начала СВО, общее число сбежавших в Румынию может достигать 26 тысяч, а это уже полноценный армейский корпус», — указал собеседник агентства. По его словам, именно поэтому украинские власти так активно укрепляют западные рубежи.

По данным статистики ДПСУ, добавил он, с начала 2025 года из Украины в Румынию сбежало порядка 5 тысяч человек — из такого количества можно сформировать полноценную механизированную бригаду. «При этом поймано при такой попытке более 6 тысяч украинцев», — добавил он.

