Компании США могут получить от властей 20 тонн оружейного плутония для использования на АЭС

09:20 23.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация намерена предоставить американским энергетическим компаниям около 20 тонн плутония из утилизированных ранее ядерных боеголовок для возможного использования в качестве топлива для АЭС. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как ожидается, Минэнерго США в ближайшее время начнет принимать предложения от компаний по применению плутония. Администрация США готова будет предоставить его по низкой цене или бесплатно, однако фирмы должны будут взять на себя все расходы по перевозке и хранению этого груза, а также по возможной последующей переработке.

