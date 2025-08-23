Информацию о соглашении по безопасности между Сирией и Израилем в Дамаске опровергли

16:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел в переходном правительстве Сирии опровергло информацию о планах подписать соглашение о безопасности с Израилем. Об этом сообщает телеканал Syria TV.

Согласно заявлению МИД, сделанному в ответ на запрос канала, ведомство «опровергает любые распространяемые сообщения о подписании какого-либо соглашения о безопасности между двумя сторонами».

Ранее издание Independent Arabia со ссылкой на сирийские источники выступило с утверждением, что Сирия и Израиль подпишут 25 сентября соглашение о безопасности под эгидой США.