0
0
165
НОВОСТИ

Трамп дал понять Киеву, что ему придется пойти на мир во многом на условиях России - СМИ

15:40 23.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп дал Киеву понять, что для достижения перемирия Украине следует пойти на сделку преимущественно на условиях России. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.

Согласно его информации, сделанную в четверг публикацию Трампа в социальной сети Truth Social о том, что Украина, находясь исключительно в оборонительной позиции, не в состоянии победить в конфликте с Россией, следует воспринимать как «сигнал о том, что Украине будет необходимо согласиться на сделку во многом на условиях России».

По словам другого источника телеканала, администрация Трампа «не готова сдаваться» в вопросе урегулирования конфликта и убеждена в том, что «он не может быть разрешен военными методами».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

15:32 23.08.2025
«Школа 21. Старт» открылась в Новом Уренгое
0
147
11:39 23.08.2025
В Индии показали макет первого модуля собственной орбитальной станции BAS-01
0
401
10:40 23.08.2025
Падения БПЛА в Ростовской области привели к задержке 38 пассажирских поездов
0
480
09:40 23.08.2025
Казахстан вместе с США начнет разведку редкоземельных металлов в Костанайской области
0
474
09:30 23.08.2025
После наведения порядка в Вашингтоне, Трамп планирует заняться Чикаго и Нью-Йорком
0
505
09:20 23.08.2025
Компании США могут получить от властей 20 тонн оружейного плутония для использования на АЭС
0
479
09:00 23.08.2025
Россия увеличила срок пребывания в стране по однократной электронной визе
0
495
22:35 22.08.2025
Путин дал высокую оценку своей встречи с Трампом
0
993
22:05 22.08.2025
Шеф Пентагона уволил главу разведуправления - СМИ
0
1005
21:57 22.08.2025
Сбер торжественно открыл фонтан к юбилею Нового Уренгоя
0
772

Возврат к списку