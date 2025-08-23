Трамп дал понять Киеву, что ему придется пойти на мир во многом на условиях России - СМИ

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп дал Киеву понять, что для достижения перемирия Украине следует пойти на сделку преимущественно на условиях России. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.

Согласно его информации, сделанную в четверг публикацию Трампа в социальной сети Truth Social о том, что Украина, находясь исключительно в оборонительной позиции, не в состоянии победить в конфликте с Россией, следует воспринимать как «сигнал о том, что Украине будет необходимо согласиться на сделку во многом на условиях России».

По словам другого источника телеканала, администрация Трампа «не готова сдаваться» в вопросе урегулирования конфликта и убеждена в том, что «он не может быть разрешен военными методами».