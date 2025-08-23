«Школа 21. Старт» открылась в Новом Уренгое

15:32

В Новом Уренгое на базе образовательного парка «Лаборатория» открылась «Школа 21. Старт». Здесь подростки смогут бесплатно изучать программирование, 3D-технологии, интернет вещей и машинное зрение. В торжественном открытии приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

«Я восхищен тем, что я увидел в вашем замечательном городе. Возможности, которые здесь предоставляются, — колоссальные. Благодаря такой среде вырастают лидеры, которые потом создают новый мир, – сказал Герман Греф. – Сегодня мы открыли здесь «Школу 21. Старт». В ней смогут развивать свои цифровые навыки дети, начиная с самого юного возраста. Самое важное, что они смогут получить здесь, — это развитие мягких навыков, которые являются залогом успеха всей жизни».

«Я хочу пожелать ребятам быть уверенными в себе и понимать, что Новый Уренгой — это точно такой же центр нашей страны, как и столица, – добавил он. – И даже уроженец небольшого города может достичь больших успехов. Поэтому, ребята, верьте в себя и у вас все получится!»

В Новом Уренгое Сбер реализует образовательный проект в партнёрстве с Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Продолжаем запускать знаковые объекты, построенные к юбилею Нового Уренгоя. Образовательный парк «Лаборатория» — один из них. Здесь созданы лучшие возможности для углубленного, внешкольного изучения естественных предметов, а также дополненной реальности, робототехники, беспилотников. Благодарен всем партнерам — НОВАТЭК, Газпром, Сбер, Сибур, Роскосмос, МФТИ и других — за участие в этом важном проекте. Уверен, для многих ребят увлечение определит выбор будущей профессии. И сегодняшние ученики уже завтра внесут свой вклад в развитие Арктики и всей России», – отметил Дмитрий Артюхов.

Обучение в «Школе 21. Старт» построено на сочетании проектного подхода и методологии «равный равному». Участники самостоятельно решают инженерные и ИТ-задачи, обсуждают сложные темы в группах и делятся обратной связью со сверстниками. Такой формат помогает развить твёрдые и мягкие навыки — системное мышление, креативность и адаптивность.

Участники проекта занимаются на специальной геймифицированной платформе. Достигнуть прогресса помогают наставники проекта — квалифицированные педагоги, которые прошли дополнительную подготовку по методике «Школы 21».

С начала нового учебного года участники «Школы 21. Старт» будут изучать две программы: «L1. Электроника, 3D-технологии и основы робототехники» и «L2. Программирование на Python, интернет вещей и основы машинного зрения». Ежегодно обучение в Новом Уренгое будут проходить более 500 детей.

Образовательный парк «Лаборатория», на территории которого расположена «Школа 21. Старт», – это инновационный центр дополнительного образования для детей и подростков. Учреждение реализует программы естественно-научного и инженерно-технического профиля. Особое внимание уделяется междисциплинарным проектам и исследованиям. В течение года на постоянной основе образовательными программами будут охвачены около 2 тысяч детей. Цели программ дополнительного образования состоят в решении реальных производственных задач в сопровождении опытных наставников-педагогов, в том числе, представителей научной школы, промышленности и бизнеса.