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НОВОСТИ

Запад поставками оружия Киеву поддерживает продолжение боевых действий — Песков

14:12 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американцы и европейцы своими поставками вооружения на Украину свидетельствуют об их приверженности к продолжению военных действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Какой-то окончательной информации о том, что поставки [США вооружения на Украину] завершены или приостановлены все-таки не было — было много противоречивых заявлений. Очевидно, что поставки [вооружения на Украину] продолжаются, очевидно, что и европейцы активно участвуют в том, чтобы накачивать Украину вооружением. Эти действия, скорее, не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию. В данном случае линия, которую избрали европейцы, точно направлена на то, чтобы способствовать продолжению боевых действий», — заявил он.

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