Большинство россиян выступили за ограничения для детей и пожилых людей в сети — опрос

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 60% опрошенных россиян считают, что для их пожилых родственников и детей в интернете следует установить родительский контроль, показал опрос сервиса «Почта Mail» и разработчика антивирусного ПО Dr. Web.

11% россиян выступили за то, чтобы убрать этим категориям граждан доступ к маркетплейсам, 28% — за то, чтобы ограничить входящие звонки с незнакомых номеров. Большинство (61%) полагают, что эффективными будут ограничения на сайтах с контентом для взрослых.

При этом 80% опрошенных подчеркнули, что их близкие знают о методах противодействия мошенникам. Но тем не менее у 25% родственники уже становились жертвами телефонных мошенников, 5% сталкивались с кибератаками в мессенджерах, 4% — в онлайн-играх.