Путин отметил исторический пик цены на золото

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным обратил внимание на исторический максимум цены на золото.

«Исторический пик [цены на золото]», — отметил российский лидер в ответ на вывод Чиханчина о том, что цена золота очень высока и разница от купли-продажи и конвертации создает большую прибыль.

Глава государства также указал на тенденцию роста использования золота в непрозрачных операциях, с которыми борется Росфинмониторинг.

«Я так понимаю, что увеличилось существенным образом использование в расчетах и золотых слитков? Где-то в два с лишним раза», — заметил Путин.