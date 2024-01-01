Новогодние мероприятия в Японии у императорского дворца отменили
20:45 01.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ежегодно 2 января десятки тысяч жителей Японии приходят к императорскому дворцу в центре Токио, где император и другие члены семьи монарха поздравляют их с Новым годом. В прошлом году эта торжественная церемония проводилась впервые за три года — предыдущие годы она отменялась из-за ситуации с распространением коронавируса.
Поздравление императора является одним из главных новогодних обычаев в Японии. По традиции монарх и члены его семьи приветствуют пришедших с закрытого пуленепробиваемым стеклом балкона Императорского дворца. В течение дня император и члены его семьи должны были пять раз выйти на балкон приветствовать местных жителей.
НОВОСТИ
- 20:55 01.01.2024
- В новогоднем тираже «Русского лото» житель Тюмени выиграл 1 млрд рублей
- 19:50 01.01.2024
- Прием документов для участия в выборах президента РФ завершился - ЦИК
- 19:35 01.01.2024
- Уличные мероприятия в Москве в новогоднюю ночь посетили почти 500 тыс. человек
- 18:30 01.01.2024
- После обстрела ВСУ четыре населенных пункта Белгородской области остались без света
- 18:20 01.01.2024
- В новогодние праздники в РФ проходят массовые рейды по выявлению пьяных водителей
- 17:35 01.01.2024
- Путин уверен, что противник РФ в СВО «постепенно сдувается»
- 17:20 01.01.2024
- Во Франции вандалы сожгли 745 автомобилей за новогоднюю ночь, свыше 380 человек задержаны
- 16:30 01.01.2024
- Запад хочет продлить конфликт на Украине как минимум до 2025 года - СМИ
- 16:20 01.01.2024
- Из-за последствий землетрясений в Японии отменили 25 авиарейсов
- 16:10 01.01.2024
- Путин считает атаку ВС Украины на Белгород террористическим актом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать