В Японии за последние два дня произошло уже более 300 землетрясений различной силы

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередное сильное афтершоковое землетрясение произошло в центральной части Японии. По данным национального метеорологического управления страны, магнитуда составила 5,5.Угроза цунами не объявлялась.

В Японии с понедельника произошло уже более 300 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Угроза цунами для всего западного побережья страны сохранялась более 20 часов. Землетрясение стало самым мощным для этой части Японии с 1885 года. Сейсмологи предупреждают, что афтершоковые толчки будут продолжаться в этом регионе около недели, есть опасность новых мощных землетрясений магнитудой выше 7. Местных жителей призывают соблюдать максимальную бдительность и следить за официальными сообщениями экстренных служб и властей.