0
0
83
НОВОСТИ

В Японии за последние два дня произошло уже более 300 землетрясений различной силы

09:10 03.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередное сильное афтершоковое землетрясение произошло в центральной части Японии. По данным национального метеорологического управления страны, магнитуда составила 5,5.Угроза цунами не объявлялась.

В Японии с понедельника произошло уже более 300 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Угроза цунами для всего западного побережья страны сохранялась более 20 часов. Землетрясение стало самым мощным для этой части Японии с 1885 года. Сейсмологи предупреждают, что афтершоковые толчки будут продолжаться в этом регионе около недели, есть опасность новых мощных землетрясений магнитудой выше 7. Местных жителей призывают соблюдать максимальную бдительность и следить за официальными сообщениями экстренных служб и властей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 03.01.2024
В Белгородской области школьные каникулы могут продлить до 19 января
0
94
09:50 03.01.2024
В ХАМАС заявили о приостановке переговоров с Израилем об освобождении заложников в Газе - СМИ
0
116
09:40 03.01.2024
Илон Маск назвал одну из главных проблем человечества на данный момент
0
139
09:32 03.01.2024
Температура воздуха в Москве к вечеру 3 января может опуститься ниже -25С
0
130
09:30 03.01.2024
Положение об однократном президентском сроке в конституции Казахстана неизменно - Токаев
0
146
09:00 03.01.2024
Госдолг США перешагнул отметку в 34 трлн долл
0
168
20:10 02.01.2024
Украинская военная комендатура и полиция начали искать уклонистов
0
786
19:50 02.01.2024
Только после прекращения огня в Газе ХАМАС согласится на обмен заложников
0
714
19:40 02.01.2024
Посольство Франции в Нигере закрыто до нового распоряжения
0
718
19:30 02.01.2024
Эрдаган считает, что внешние силы пытались подорвать туризм в Турции
0
787

Возврат к списку