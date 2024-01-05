Киевским военкомам разрешили заходить в дома и на рабочие места - очевидцы
16:50 05.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«За последние дни увеличилось число блокпостов, особенно на трассах международного значения. Начались реальные облавы, все очень жестко», — сказал один из собеседников агентства.
В этих условиях, рассказал другой, многие теперь вообще не выезжают за город, даже доставщики отказываются привозить посылки в Киевскую область. «У меня знакомый с инвалидностью, хромает, но опасается выезжать, так как понимает, что тоже может попасть под мобилизацию», — отметил собеседник.
Жители столицы признают, что теперь укрыться от мобилизации, находясь дома или на работе, уже будет невозможным. «Разрешили военкомам заходить в дома, квартиры, на рабочие места. Продумали, как найти людей. Сейчас просто остановится весь бизнес, который еще существовал», — поделился горожанин.
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