Киевским военкомам разрешили заходить в дома и на рабочие места - очевидцы

16:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество блокпостов для выдачи повесток увеличили в Киеве и Киевской области, а сотрудникам военных комиссариатов разрешено теперь заходить в дома и на рабочие места с целью мобилизации, рассказали ТАСС очевидцы.



«За последние дни увеличилось число блокпостов, особенно на трассах международного значения. Начались реальные облавы, все очень жестко», — сказал один из собеседников агентства.



В этих условиях, рассказал другой, многие теперь вообще не выезжают за город, даже доставщики отказываются привозить посылки в Киевскую область. «У меня знакомый с инвалидностью, хромает, но опасается выезжать, так как понимает, что тоже может попасть под мобилизацию», — отметил собеседник.



Жители столицы признают, что теперь укрыться от мобилизации, находясь дома или на работе, уже будет невозможным. «Разрешили военкомам заходить в дома, квартиры, на рабочие места. Продумали, как найти людей. Сейчас просто остановится весь бизнес, который еще существовал», — поделился горожанин.



