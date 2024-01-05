0
0
63
НОВОСТИ

Киевским военкомам разрешили заходить в дома и на рабочие места - очевидцы

16:50 05.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество блокпостов для выдачи повесток увеличили в Киеве и Киевской области, а сотрудникам военных комиссариатов разрешено теперь заходить в дома и на рабочие места с целью мобилизации, рассказали ТАСС очевидцы.

«За последние дни увеличилось число блокпостов, особенно на трассах международного значения. Начались реальные облавы, все очень жестко», — сказал один из собеседников агентства.

В этих условиях, рассказал другой, многие теперь вообще не выезжают за город, даже доставщики отказываются привозить посылки в Киевскую область. «У меня знакомый с инвалидностью, хромает, но опасается выезжать, так как понимает, что тоже может попасть под мобилизацию», — отметил собеседник.

Жители столицы признают, что теперь укрыться от мобилизации, находясь дома или на работе, уже будет невозможным. «Разрешили военкомам заходить в дома, квартиры, на рабочие места. Продумали, как найти людей. Сейчас просто остановится весь бизнес, который еще существовал», — поделился горожанин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:15 05.01.2024
США направляя деньги Киеву и игнорирует реальные проблемы страны - Десантис
0
82
17:10 05.01.2024
Сегодня вечером в Подольске восстановят подачу тепла и горячей воды
0
94
15:20 05.01.2024
На украинско-польской границе стоят в очереди около 2 тыс. фур
0
216
15:10 05.01.2024
Из-за нехватки военнослужащих Британия выведет из строя два военных корабля
0
228
14:50 05.01.2024
Более 40% шведов считают, что помощь Украине нужно увеличить - опрос
0
265
13:45 05.01.2024
Оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе продлен до 7 января
0
335
12:30 05.01.2024
Белорусская таможня не дала вывезти раритетный советский автомобиль
0
432
12:20 05.01.2024
Литва оценивает правовые основания для запета обучения на русском языке
0
399
11:20 05.01.2024
Маск считает идею попытки вторжения в Россию плохой
0
480
11:10 05.01.2024
Около 25% американцев считают, что штурм Капитолия в 2021 году спровоцировало ФБР - опрос
0
397

Возврат к списку