По итогам выборов на Тайване, правящая партия в парламенте потеряет большинство

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия по итогам выборов потеряет большинство в новом составе Законодательного юаня (парламенте). Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По данным агентства, в новом составе парламента количество мест Демократической прогрессивной партии (ДПП) сократилось с 62 до 51. Еще 52 места займут представители выступающей за диалог с материковым Китаем партии Гоминьдан. Восемь мест получила центристская Тайваньская народная партия. Кроме того, еще два мандата получили два независимых кандидата, которые, по данным агентства, идеологически близки к Гоминьдану.