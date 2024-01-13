По итогам выборов на Тайване, правящая партия в парламенте потеряет большинство
18:00 13.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия по итогам выборов потеряет большинство в новом составе Законодательного юаня (парламенте). Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.
По данным агентства, в новом составе парламента количество мест Демократической прогрессивной партии (ДПП) сократилось с 62 до 51. Еще 52 места займут представители выступающей за диалог с материковым Китаем партии Гоминьдан. Восемь мест получила центристская Тайваньская народная партия. Кроме того, еще два мандата получили два независимых кандидата, которые, по данным агентства, идеологически близки к Гоминьдану.
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